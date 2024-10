Polícia indicia agressores de ex-assessor de Jair Renan Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou três homens por uma agressão contra o influenciador digital Diego Pupe, ex-assessor de Jair Renan Bolsonaro (PL). O caso ocorreu na madrugada de 19 de julho, após uma festa no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. De acordo com o relatório policial, João Vitor Silva Santos foi indiciado por ameaça e lesão corporal. Angelo Matos Amaral e Luís Eduardo Amaral Santos foram indiciados por injúria. Na época, Diego fez vídeos nas redes sociais, com o rosto ensanguentado, denunciando o ataque. Além de ter procurado a 5ª Delegacia, na área central da capital.

“Estava no Mané Garrincha e fui agredido por um agressor que tenho vários processos contra ele. E a Justiça do Brasil, infelizmente, é isso. Ele me pegou por trás, de costas, porque ele é um covarde. Estamos aqui na delegacia e vamos seguir com todas as medidas cabíveis. Estou aguardando meus advogados porque fui resgatado pela Polícia Militar”, contou.