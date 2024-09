Pitty reclama no Rock in Rio: ‘Não tem rockeira no palco principal’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao cravar a data redonda de quarenta anos de existência, o Rock in Rio aderiu à bandeira da igualdade de gênero, reservando mais uma vez um dia exclusivamente a vozes femininas. Mesmo assim, houve quem achasse o movimento ainda tímido diante dos giros que o mundo já deu nesta direção. Instantes antes de entrar em cena ao lado da banda Planet Hemp, a roqueira Pitty, 46 anos, bateu firme as botas de couro no chão: “Não entendo por que não tem nenhuma mulher do rock no palco principal. Mas a gente vai se adaptando e ocupando os espaços que tem, fazer o quê?”, provocou ela, que não quis embarcar em outro zum-zum-zum que agitava os bastidores: o ingresso do gênero sertanejo na grade musical do festival, encabeçado por Chitãozinho & Xororó. “Sobre isso, prefiro não falar.” E quebrou o silêncio logo depois, com um show que sacudiu aquelas bandas da Barra da Tijuca, na Zona Oeste carioca.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Mafê Firpo e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 20 de setembro de 2024, edição nº 2911