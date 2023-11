Pernambucana é eleita Miss Plus Size Nacional 2023

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Inclusão e diversidade foram duas palavras repetidas aos montes durante a oitava edição do concurso Miss Plus Size Nacional, na noite deste sábado, 18, no Teatro Rival, no Centro do Rio de Janeiro. A grande vencedora da categoria principal foi Amanda Ramos Arruda, de 35 anos, pernambucana de Santa Cruz do Capibaribe.

“Meus sonhos me movem. Sou uma mulher gorda, saudável física e psicologicamente, que se ama e se aceita. Vivo e inspiro mulheres a uma realidade sem máscaras. Fico feliz em poder, por meio de minhas redes sociais, impactar e empoderar mulheres a ocuparem seus lugares na sociedade. Esta é hoje minha maior missão. Ganhar esse concurso me deu a certeza de ser capaz de conquistar meus sonhos e realizar meus projetos”, disse Amanda, que trabalha como modelo plus size.

Nessa oitava edição, vinte candidatas concorreram em quatro categorias: Plus, Master, Curvy e G+. Vindas de diversas regiões do país, elas desfilaram de maiô, vestido de gala e roupa típica de seus respectivos estados. O produtor Eduardo Araúju, idealizador de vários concursos inclusivos, e apresentador da noite, aproveitou a ocasião para lançar “Senhoras do Calendário 2024”, somente com modelos acima de 60 anos.