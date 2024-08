‘Pequeno Picasso’: menino de dois anos pinta obras milionárias

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Poderia ser mais um caso em que a criança toca o terror com um pincel na mão, pintando tudo e mais um pouco ao redor, num saudável exercício da própria infância. Mas foi diferente com Laurent Schwarz, um alemão de 2 anos cujos rabiscos circularam nas redes, atiçando a inesperada curiosidade de especialistas em arte. De post em post, a história viralizou, e as telas do menino acabaram nas paredes da maior feira de arte de Munique, a ArtMuc, vendidas a cifras extraordinárias (uma delas atingiu o equivalente a 1,6 milhão de reais). A plateia virtual ora elogiou o abstracionismo das mal traçadas linhas de Laurent, ora disparou contra os pais, donos de uma empresa de design de interiores, pela “ultraexposição de um bebê”. “Ele gosta que as tintas sejam brilhantes e coloridas”, explicou Lisa, a orgulhosa mamãe, mais preocupada em enaltecer os sinais de genialidade do “pequeno Picasso”. “Às vezes, ele passa quatro semanas sem pegar no pincel e aí, de repente, sente o impulso e pinta.” Próxima etapa: aprender a falar.

Publicado em VEJA de 23 de agosto de 2024, edição nº 2907