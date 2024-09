Pedro Scooby comenta polêmica ação com casas de apostas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pedro Scooby está por fora do que anda acontecendo no universo de apostas online – ao menos é o que diz por aí. O surfista, que atualmente é patrocinado pela BetNacional, foi um dos famosos que fizeram parceria com a Esportes da Sorte, empresa investigada em ação policial contra jogos ilegais. Em conversa com a coluna GENTE, Scooby disse desconhecer a operação e defendeu os jogos.

“Acho que é um papel do governo. Tá liberado? É com eles. Se o governo está autorizando, está liberado. Bebida está liberada, não está? As pessoas fazem propaganda de álcool, inclusive eu”, comentou. Questionado sobre o que leva a fazer essas parcerias, o atleta respondeu rapidamente: “A Adele não canta em um cassino? Tem cassino no mundo inteiro. Existe entretenimento no jogo. Elvis Presley ‘tocava’ num cassino e quem pagava ele? Não era o hotel”.