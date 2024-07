Paulo André, ex-BBB, é convocado para a Olimpíada de Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Paulo André, que ficou conhecido como P.A após participar do reality Big Brother Brasil 2022, da TV Globo, acaba de ser convocado para competir na Olimpíada de Paris. O velocista tem se dedicado nos treinos diários de atletismo e integrará o time brasileiro nos Jogos Olímpicos de 2024 nos 100 metros rasos e no revezamento 4x100m. Ele foi semifinalista nos Jogos Olímpicos de 2020 e no Mundial de 2019, além de ter conquistado uma medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2019. Além de atleta, P.A também tem feito sucesso na moda, onde assinou com a agência WAY Model, de Anderson Baumgartner.