Paris 2024: A curiosa coincidência entre todos do atletismo do Brasil

A partir de quinta-feira, 1, a torcida brasileira poderá acompanhar mais uma modalidade nas Olimpíadas de Paris. Com 43 atletas nas disputas, o atletismo é o esporte que terá a maior presença de brasileiros nos Jogos (15% do total), sendo que todos são vinculados a clubes formadores. Ao longo dos últimos 10 anos, o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) destinou cerca de 890 milhões de reais para as agremiações filiadas ao Programa de Formação de Atletas. Diante do investimento, 246 dos 277 atletas convocados para os Jogos Olímpicos de 2024 são provenientes de clubes, um total de 89% da delegação, sendo o atletismo responsável por 17% dos esportistas vinculados.

Em seguida aparecem o voleibol, com 24 atletas afiliados, a natação e o futebol com 18 cada, o handebol com 14, o judô com 13, rugby e basquete com 12, e a vela com 11. Além destas, outras diversas modalidades da equipe brasileira também contam com esportistas advindos de clubes, como canoagem, esgrima, ginástica, remo e outros. “Os clubes formadores têm uma grande importância no desenvolvimento e no sucesso do esporte nacional. Ver os resultados de tantos atletas revelados em clubes nos enche de orgulho e nos dá ainda mais certeza de que estamos no caminho correto”, afirma Paulo Maciel, presidente do CBC, à coluna GENTE.

O CBC, entidade dedicada à formação de atletas, encaminhou 237 milhões de reais a equipamentos e materiais esportivos, 351 milhões de reais para competições e outros R$ 301 milhões em recursos humanos, para viabilizar a contratação de equipes técnicas multidisciplinares. A fonte de receitas do CBC são as loterias federais, em que o percentual equivalente a 0,46% é destinado ao Comitê pela Lei nº 13.756/2018.