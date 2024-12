Parceiros fazem homenagem a Tom Jobim, após 30 anos de morte

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Balaio GloboNews deste final de semana homenageia um dos maiores nomes da música brasileira, o maestro Tom Jobim, após 30 anos de sua morte. O programa revela obras inéditas e entrevista parceiros como Roberto Menescal, Wanda Sá e Edu Lobo, primeiro a gravar Luiza. No programa, Edu revela para a apresentadora Bete Pacheco a emoção de ouvir as composições de Tom e fala de sua contribuição para a música.

“Quando ouvi Chega de Saudade fiquei congelado, nunca tinha escutado nada parecido. Um cantor com uma voz que não existia na época, um letrista que fazia letras como ninguém e um compositor que já era o maior do mundo naquela época, Antonio Carlos Jobim”, conta Edu, se referindo à parceria de Tom e Vinicius de Moraes, na voz de João Gilberto. O Balaio GloboNews vai ao ar neste sábado, dia 7, às 16h20, com reprise no domingo, dia 8, às 9h20 e no Especial de Domingo.

