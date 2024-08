Para engajar público, Seara lança hit com Ludmilla para Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gravada na voz de Ludmilla e na da sertaneja Simone Mendes – ex-dupla com a irmã Simaria -, uma música promete ser o símbolo da marca Seara no Rock in Rio. O vídeo de apresentação também conta com a presença da Sabrina Sato. A música será utilizada para desafios no TikTok com a participação do chef Claude Troisgros, na tentativa de engajar o público. O lançamento da promoção se chama “Hot&Croc Seara – Sua dupla & Você no Rock in Rio 40 anos”.

“Nnosso território de Seara é a música, os festivais e o entretenimento, onde comida é parte fundamental. Estar mais uma vez no Rock in Rio reforça esse posicionamento e nos mantém próximos dos nossos consumidores nestas ocasiões. A pluralidade musical que o Rock in Rio propõe é a mesma que oferecemos com nosso amplo portfólio de produtos, atendendo a todos os públicos. Queremos traduzir essa versatilidade em nossa comunicação no festival, por isso, reunimos duas representantes de gêneros amadas pelos brasileiros para criar um hit especial”, diz Tannia Bruno, diretora de marketing de Seara.