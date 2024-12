Papa Francisco: como o Jubileu vai tumultuar o turismo em Roma

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

As publicações de páginas de roteiros turísticos no Instagram já avisam: “esperem por multidões”. Proclamado pelo Papa Francisco, o Jubileu Ordinário, que acontece a cada 25 anos, terá início no dia 24 de dezembro de 2024, com a abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro, no Vaticano; e terminará em 6 de janeiro de 2026. O tema escolhido para o Ano Jubilar é “Peregrinos da Esperança” e Roma será o centro global do Ano Santo Católico. A cidade deve atrair cerca de 32 milhões de turistas, incluindo pelo menos 100 mil fiéis a pé, que irão lotar museus, igrejas e ruas. O Jubileu é um período especial, repleto de símbolos significativos que guiam os fiéis. Elementos como a Peregrinação, a Porta Santa, a Reconciliação, a Oração, a Liturgia, a Profissão de Fé e a Indulgência são fundamentais para a experiência jubilar. Ou seja, haja filas em restaurantes e museus, metrôs lotados e hotéis caríssimos.

