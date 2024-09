Paolla Oliveira perde passaporte e quase é deportada

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Paolla Oliveira, 42 anos, passou por um sufoco após perder seu passaporte no Aeroporto de Paris neste domingo, 23.”Estou presa no aeroporto de Paris, suando de nervoso. Tem uma polícia que não me deixa passar para lá. E ali tem outra polícia que não me deixa voltar de onde eu vim”, contou ela em seu perfil no Instagram.

Mais tarde, já no hotel, Paolla tentou brincar com o ocorrido. “Será que a gente não podia usar um artifício daquele de TikTok, que fazem assim: ‘Pá!’? E aí aparece lá do outro lado”. Ela também disse que as autoridades francesas ameaçaram deportá-la para o Brasil, no entanto, conseguiu documentação que a liberou de entrar. “Depois dos perrengues chiques, agora só mostro closes no feed. Em Paris com Jean Paul Gaultier”, continuou Paolla, que foi à capital francesa para representar a grife no Paris Fashion Week 2024.