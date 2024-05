Paes veste camisa do Vasco para reunião com presidente do Flamengo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se reuniu nesta semana com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, para falar sobre o terreno do Gasômetro, na região central da cidade, possível local para a construção do estádio do clube. No encontro, em um restaurante na Barra da Tijuca, o político, que é vascaíno, não deixou de brincar com a rivalidade entre os dois times. Em um momento mais descontraído, quando a diretoria rubro-negra começou a cantar o hino do Flamengo, Paes abriu a camisa de botões que usava para mostrar outra, de malha, por baixo, na cor preta com a Cruz de Malta (símbolo do Vasco), em vermelho. O vídeo do momento foi compartilhado por ele nas redes sociais. “Reunião com os flamenguistas ontem! Vascão sempre!”, escreveu no X.

O terreno do Gasômetro, de 87 mil metros quadrados, pertence a um fundo de investimentos gerido pela Caixa. O prefeito, em um discurso de mais de 20 minutos, tratou como viável a desapropriação do local, caso a empresa não aceite vendê-lo.