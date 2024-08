Ouro em Paris, Beatriz Souza salta de 10 mil para 1 milhão de seguidores

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Até então conhecida apenas no mundo do judô, Beatriz Souza brilhou aos olhos do mundo a faturar a primeira medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, diante da israelense Raz Hershko, número 2 do mundo. Aos 26 anos, essa foi sua estreia na modalidade (+78kg) pela competição. Paulista de Itariri e criada em Peruíbe, litoral de São Paulo, Beatriz acumula bons resultados pelo país. Em 2023, foi eleita a melhor judoca do ano pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). No mesmo ano, foi campeã no Grand Slam de Baku e bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, além de bronze no Mundial. Já em 2022, ficou com a prata no Mundial.

Assim como tem acontecido como grande parte dos atletas olímpicos em Paris, especialmente aqueles que ganham medalhas ou chegam às finais, Bia teve um estrondoso salto nas redes sociais. Até uma semana atrás, ela tinha apenas 10 mil seguidores no Instagram. Agora, já passou de 1 milhão.

“Atletas de alta performance transmitem atributos importantes, como saúde, bem-estar e superação, e são figuras que podem promover transformação social em uma ponta e, claro, awareness e conversão na outra. Agora é hora de ter um staff estratégico para aproveitar ao máximo este momento aquecido de visibilidade”, explica Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo. “Bia Souza emocionou o país com o seu jeito carismático, simples e que muitos brasileiros se identificam. Ser espontânea, natural e propiciar o primeiro e mais do que esperado ouro ao Brasil nos jogos olímpicos, fizeram sua rede social escalar de forma incrível. Começar o dia com 19 mil seguidores e ganhar mais de 1 milhão de seguidores, demonstra a força da rede social”, completa Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.