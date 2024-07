Os três países que não se renderam ao sucesso de ‘Pedaço de Mim’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pedaço de Mim, que fora do Brasil é nomeada Desperate Lies (Mentiras Desesperadas), ocupa o primeiro lugar no top 10 global de séries de língua não inglesa na Netflix. O serviço de streaming compartilhou nas redes sociais que a produção nacional alcançou o primeiro lugar em diversos países, como Brasil, Argentina, Bolívia, Equador, México e Paraguai; enquanto ficou em segundo na Itália e em Portugal e em terceiro na França.

Porém, segundo o site FlixPatrol, que faz o levantamento do top10 de diversas plataformas e países, algumas nacionalidades não se renderam ao sucesso da trama protagonizada por Juliana Paes. Reino Unido, Austrália e Dinamarca são alguns dos quais a série chegou a entrar no ranking de mais assistidos, mas no último levantamento, desta quarta-feira, 17, não aparece mais. Além deles, na Letônia, Nova Zelândia e Suécia, a novela também estava no top 10, mas saiu do ranking.