Os segredos de um casamento duradouro, por Samuel L. Jackson

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao divulgar seu próximo filme, The Piano Lesson, previsto para estar na telas no fim do ano, Samuel L. Jackson, 75, bem que gostaria de falar mais sobre seu papel. Contudo, o que mais lhe perguntam é sobre a longevidade do casamento com a atriz La Tanya, 74, relacionamento que acaba de completar 44 anos. E ele vem fazendo o gênero sincero. “Fiz m. no meu casamento, que é uma loucura, sabia? Ela também fez”, reconhece, e segue discorrendo sobre sua fórmula para a vida longa em comum. “Você tem que pensar: isso é uma ofensa a ponto de término ou só precisamos de um tempinho juntos para se entender de novo?” O ator ainda deu ao discurso tintas antirracistas, causa que abraça. “A coisa mais revolucionária que negros podem fazer é ficarem juntos”, defende o pai de Zoe, de 42 anos.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 27 de setembro de 2024, edição nº 2912