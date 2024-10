Os ruídos na troca de Cléber Machado do SBT pela Record

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após cerca de um ano, Cléber Machado pediu demissão do SBT ao receber uma proposta da Record para atuar nas transmissões do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista em 2025. Em nota, o SBT afirmou que já estava ciente da “sondagem” da concorrente e confirmou a saída de Cléber. Apesar do pedido de demissão do jornalista, o SBT ressaltou que está tentando fazer com que ele fique no canal pelo menos até novembro, quando ocorre a final da Conmebol Sul-Americana.

A coluna GENTE apurou, entretanto, que a Record não quer facilitar a vida da concorrente e exige que Cléber já se desvincule da antiga casa de imediato. A esperança do SBT agora está concentrada no bom jogo de cintura de Cléber para intermediar esse quiproquó esportivo.