Os problemas financeiros de Kevin Spacey após processos por assédio

Kevin Spacey falou sobre sua situação financeira durante participação no talk show Piers Morgan Uncensored, nesta terça-feira, 11. O ator enfrentou múltiplas denúncias de assédio e abuso sexual nos últimos anos, e desabafou que está à beira da falência. Ele contou que irá vender sua própria casa, na cidade de Baltimore, Estados Unidos, comprada durante as filmagens de House of Cards. O imóvel irá a leilão. “Não sei onde vou morar agora. Estou em Baltimore desde que começamos a filmar ‘House of Cards’ lá. Duas vezes pensei que iria pedir falência, mas consegui meio que escapar. Pelo menos até hoje”.

Em 2023, Kevin foi inocentado de nove acusações de homens em um tribunal de Londres, na Inglaterra. Ele também foi denunciado por atores de House of Cards. Os colegas relataram comportamentos abusivos e suposto assédio. As denúncias resultaram na demissão do ator da produção. Spacey teve outros contratos rescindidos e segue afastado de Hollywood.