Os presentinhos dados a chefes de Estado e primeiras-damas durante G20

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Já chama a atenção durante a reunião dos chefes de Estado a garrafinha de água sobre a mesa oval no Museu de Arte Moderna, no Flamengo, Zona Sul do Rio. Veja na foto acima o detalhe da garrafa (à esq.) junto ao presidente Lula (PT). A marca Farm Rio assina o design do objeto. Além da garrafinha de alumínio, a marca distribuiu kits de presentes para os representantes de cada país e primeiras-damas presentes na reunião. Entre os produtos estão leques, chinelos, pochetes, chocolates artesanais, sacolas de tecido, protetor solar, livro com fotos do Brasil e canga de praia.

No site da marca, uma garrafa de água, de 500 ml, custa 149 reais. O tamanho maior, de um litro, custa 198 reais. A garrafa reciclável é térmica, possuindo fecho hermético com tampa que possibilita armazenamento com conservação de até 12h de calor.