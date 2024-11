Os passos de príncipe Harry em meio a rumores de divórcio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Crescem os rumores de um possível divórcio entre príncipe Harry e Meghan Markle. Alguns recentes detalhes do relacionamento dos Sussex vêm alimentando as especulações de uma separação. O casal não tem sido visto junto em ocasiões importantes. Desta vez, Harry vai comparecer ao evento de caridade da Scotty’s Little Soldiers em 10 de dezembro – sozinho. A instituição oferece apoio a crianças que perderam os pais em serviços militares. O príncipe é embaixador do projeto desde 2017 e continua a cumprir a agenda, já que passou dez anos nas forças armadas britânicas. Meghan, por sua vez, foi em outubro a uma festa de gala no Hospital Infantil de Los Angeles sem a companhia do marido. Xii…