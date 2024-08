Os novos bilionários brasileiros na lista da Forbes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cinco brasileiros entraram para o ranking anual de bilionários, com novos nomes pertencentes a diversos setores da economia: agronegócio, tecnologia, bancos e transportes. A lista foi divulgada pela Forbes Brasil nesta terça-feira, 27. Em primeiro lugar e ocupando a 21º posição geral, está o engenheiro agrônomo Ricardo Castellar de Faria, fundador da maior produtora de ovos comerciais do país, que possui um patrimônio de 17,45 bilhões de reais. Logo em seguida, está Maria Cristina Frias uma das controladoras da empresa PagSeguros. Ela também é herdeira do grupo Folha da Manhã, que edita o jornal Folha de São Paulo, – sua família se tornou bilionária ao investir em tecnologia e, hoje, Maria Cristina acumula uma fortuna de 6,31 bilhões.

Outro estreante é João Annes Guimarães, neto e herdeiro de Antônio Mourão Guimarães, fundador do banco BMG. O empresário é filho de Flávio Pentagna Guimarães que morreu aos 94 anos em 2023 – na época ele integrava a lista de bilionários da Forbes. No total, ele tem um patrimônio de 1,29 bilhão. Consuelo Andrade de Araújo, que ocupa o quarto lugar com 1,15 bilhão, tem a origem de sua fortuna pelo Banco Mercantil do Brasil. A matriarca de 92 anos não tem função executiva no banco, já que sua família está no controle. Por último, está José Mario Caprioli, sócio da empresa aérea Trip, que fez fusão com a Azul Linhas Aéreas. Após essa mudança, o empresário se tornou um grande acionista da companhia e acumula um total de 1,12 bilhão.