Os motivos de Matt Damon estar em briga entre príncipes William e Harry

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Matt Damon está no meio de uma briga entre os príncipes William e Harry, que o colocaram em posição desconfortável de ter que escolher entre os dois irmãos. Damon mantêm uma relação próxima com o caçula – ambos participaram no Earthshot Prize Innovation Summit, evento organizado por uma instituição do Reino Unido na qual tem o primogênito de Rei Charles III como patrono. Em 2023, Damon e William também participaram do Global Initiative Annual Meeting, da Fundação Clinton, do ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton e a ex-primeira dama Hillary Clinton.

Apesar da antiga relação, William convidou o ator para visitar Londres, incluindo o Palácio de Buckingham. “Matt não quer se ver precisando escolher um lado, favorecendo um em relação ao outro, mas está sendo cortejado pelos dois no momento”, disse uma fonte da revista InTouch Weekly. Em 2020, Harry renunciou às suas funções na Família Real Britânica e, desde então, vive nos EUA com a esposa, Meghan Markle, e os filhos.