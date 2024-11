Os influenciadores 60+ que conquistam as redes sociais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Já se foi o tempo que se imaginava o ambiente digital como um domínio restrito aos jovens. A nova realidade para pessoas idosas é se exporem nas redes sociais e encantar seguidores ao redor do mundo. Como é o caso da Vovó Izaura Demari, que aos 83 anos acumula 210 mil seguidores no Instagram. De Londrina, Paraná, ela publica fotos tal qual catálogos de moda e recebe elogios nos comentários. Também apostando no alto astral, Dona Dirce possui 1 milhão de seguidores do Tik Tok e 357 mil no Instagram, os que ela chama carinhosamente de “seguinetes”. Ela vive em Uberlândia, Minas Gerais, e é apresentadora do Comida de Vó da TV Integração, afiliada TV Globo. Além delas, Coracy Arantes, 82, publica vídeos de maquiagens na rede social. Ela possui 307 mil seguidores no Instagram Blog da Cora.

Com foco no humor, o perfil Vovos Tiktokers tem 11,8 milhões de seguidores do Tik Tok; 2,5 milhões de inscritos no YouTube e 2,9 milhões de fãs no Instagram. Os vídeos são protagonizados por Nair Donadelli, de 93 anos, que antes dividia as interações com o marido Nelson Miolaro, que morreu em 2021, aos 91 anos. Mesmo assim, dona Nair seguir com os conteúdos. “Escolhi continuar, porque percebi que as pessoas precisavam de alegria, de motivos para sorrir e também porque acredito que a maturidade nos traz força para reinventar, superar obstáculos e buscar novas conquistas”, diz. Também com vídeos humorísticos, Maria Berklian, 85, popularizou o bordão “tá barato” no seu Instagram com 894 mil seguidores.

Voltado para conversas que buscam quebrar paradigmas sobre a velhice de uma forma bem humorada, o perfil Avós da Razão acumula 399 mil seguidores no Instagram. Apresentado por Gilda, 82 anos, e Sonia, 86, elas buscam divertir e inspirar, falando de tudo um pouco.

Considerada ícone da turma 60+, quem desbravou esse território foi Iris Apfel (1921-2024), empresária, designer de interiores e símbolo da moda estadunidense. Como nonagenária, ficou conhecida pelo vigor com que levava sua vida, sempre com sorriso no rosto, óculos exageradamente grandes e roupas coloridas. Estampou capas e virou modelo de grifes famosas até os 102 anos. Inesquecível.