Os curiosos detalhes no uniforme do Brasil para Paralimpíada de Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os uniformes dos atletas brasileiros que vão representar o país nos Jogos Paralímpicos de Paris, a partir de 28 de agosto, contam com alguns detalhes importantes. Desenvolvida em colaboração com os esportistas, a coleção terá destaque para a acessibilidade, como mochilas com alça nos puxadores; calças com zíperes na lateral da parte inferior próximo ao tornozelo para facilitar atletas com prótese; e todas as peças com etiquetas internas em braile, destacando as cores correspondentes, auxiliando na seleção das roupas.

Entre as roupas, estão a jaqueta que os atletas usam para subir no pódio, moletom, camisetas, camisa polo, regata, bermuda, calça, legging, tênis, mochila, meia, manguito e boné. Vale destacar que os uniformes serão vendidos para o público no geral. “Agora teremos a comercialização dos produtos e as pessoas com deficiência terão a oportunidade de trajar os uniformes dos maiores atletas paralímpicos do mundo: os atletas brasileiros”, diz Mizael Conrado, bicampeão paralímpico de futebol de cegos e presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).