Os candidatos mais ricos nas eleições do Rio e em São Paulo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os candidatos a prefeito e vereador nas Eleições de 2024 declaram patrimônios que ultrapassam a casa dos bilhões de reais, de acordo com dados informados pelos próprios ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Dentro desse montante, alguns políticos chamam a atenção pela fortuna. O objetivo da divulgação do patrimônio dos candidatos em uma eleição, segundo o TSE, é garantir a transparência dos dados, possibilitando saber os detalhes sobre quem vai disputar o pleito. A coluna GENTE selecionou aqueles que se destacam como os candidatos mais ricos em municípios dos estados de São Paulo e no Rio de Janeiro.

SÃO PAULO

João Henrique Pinheiro (PRTB), 39 anos, chega à candidatura a prefeito de Marília, no interior de São Paulo, com um patrimônio declarado de cerca de 2,8 bilhões de reais, relacionados a uma empresa de exportação de produtos agropecuários.

Jonas Afonso de Moraes (Podemos), 59 anos, candidato a vereador em Mogi das Cruzes, declarou ter quotas em cinco empresas que somam o valor de 617,9 milhões de reais. Já passou pelo PRP e PSC, e se elegeu vereador suplente em Itaquaquecetuba em 2004, 2008 e 2012.

Pablo Marçal (PRTB) , 37 anos, é candidato à Prefeitura de São Paulo. O empresário e influenciador Pablo Marçal tem 169,5 milhões em bens. Um valor bem acima do que declarou nas eleições de 2022, quando tentou concorrer à presidência pelo PROS. Na época, informou à Justiça Eleitoral um patrimônio de 96,5 milhões, pouco mais do dobro do valor atual.

José Luiz Datena (PSDB). Também candidato a prefeito de São Paulo, o apresentador de 67 anos declarou ao TSE 38,3 milhões de reais em bens, incluindo cinco terrenos em Santa Catarina, Estrada Bonfim, Tamboré e Jundiaí.

Fabio Moreira (Avante), 43 anos. Candidato a vereador do município de São Paulo, tem 37,3 milhões em bens declarados à Justiça Eleitoral. Boa parte do montante é referente a 22 terrenos espalhados pelo estado.

RIO DE JANEIRO

Clébio Jacaré (União), 54 anos. Candidato a prefeito de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, declarou ao TSE 49,6 milhões de reais em bens, sendo 4,2 milhões em dinheiro em espécie.

Netinho Reis (MDB), 31 anos. Líder das pesquisas para a Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o candidato tem 46,4 milhões em bens declarados à Justiça Eleitoral. Do total, destacam-se 37 milhões em investimentos e 635 mil reais em espécie.

Mauro Campos (Novo), 64 anos. Candidato a prefeito de Volta Redonda, no Sul Fluminense, o empresário tem 31,1 milhões em bens, de acordo com o TSE. Na descrição feita por Campos constam uma aeronave, três apartamentos, três casas, sete terrenos e um sítio em Arrozal, distrito de Piraí, no Rio.

Paulo Antunes (PV), 60 anos, é candidato a vereador de Macaé. Declarou um patrimônio de 21 milhões de reais. Os bens divulgados pelo TSE incluem três fazendas na região, sete terrenos, uma loja e sete apartamentos.

