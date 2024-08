Os brasileiros entre os que mais cresceram nas redes sociais na Olimpíada

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A ginasta Rebeca Andrade liderou o ranking de novos seguidores nas Olimpíadas de Paris 2024, com 7,9 milhões, de acordo com dados divulgados pela empresa especializada BR Media. Ela superou inclusive sua rival, a americana Simone Biles, que ganhou 3,4 milhões de novos fãs.

No Top 10, seis brasileiros aparecem entre os que mais ganharam seguidores no Instagram, sendo que cinco são medalhistas olímpicos. A única exceção é o mesa-tenista Hugo Calderano, que perdeu a disputa pela medalha de bronze. Em porcentagem, os números mais expressivos foram da judoca Beatriz Souza, que saltou de 11 mil para os atuais 3,3 milhões, um crescimento superior a 30.000%.

Um planejamento estratégico desenhado para o perfil de cada atleta pode já prever segmentos de marcas a serem captadas, mas isto deve estar nas mãos de quem entende, como uma agência de marketing esportivo. Os atletas precisam tratar este negócio uma nova empresa dentro de sua carreira”, explica Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

“Bia Souza ganhou o coração do país com seu jeito carismático e autêntico, algo com o qual muitos brasileiros se identificam. Sua espontaneidade e naturalidade, combinadas com a conquista do primeiro ouro olímpico para o Brasil, impulsionaram significativamente sua presença nas redes sociais. O apoio para o crescimento de sua rede social foi crucial para alcançar esses números expressivos”, explica Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da Wolff Sports.

Confira a lista com o Top-10:

1 – Rebeca Andrade: 7.964.683 milhões de novos seguidores (284%)

2 – Simone Biles (EUA): 3.424.217 milhões (39%)

3 – Beatriz Souza: 3.313.225 milhões (30.531,75%)

4 – Flávia Saraiva: 3.100.601 milhões (171%)

5 – Ilona Delsing Maher (EUA): 2.679.212 milhões (339%)

6 – Júlia Soares: 2.541.843 milhões (1.629%)

7 – Leon Marchand (França): 971.965 mil(312%)

8 – Hugo Calderano: 498.736 mil (104%)

9 – Thomas Ceccon (Itália): 445.610 mil (153%)

10 – Caio Bonfim: 442.636 mil (3.111%)