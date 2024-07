Os bilionários que mais perderam dinheiro em 2024

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Elon Musk é o bilionário que mais perdeu dinheiro no primeiro semestre de 2024. Segundo um levantamento feito pela revista Forbes, o CEO da Tesla ficou 29,9 bilhões de dólares mais pobre nos primeiros meses do ano. A principal razão para essa queda foi a anulação judicial de seu pacote de compensação de 51 bilhões de dólares da Tesla. Mesmo com a queda na fortuna, Musk ainda é a pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio estimado em 219 bilhões de dólares.

O segundo da lista é Dieter Schwarz, proprietário do Schwarz Group, que inclui os supermercados Lidl e Kaufland. Ele viu sua riqueza diminuir em 15,4 bilhões de dólares, embora os detalhes específicos dessa perda não tenham sido amplamente divulgados. Na terceira colocação, Carlos Slim Helu e sua família, que viram seu capital ser reduzido de 110,3 bilhões de dólares para 91,4 bilhões de dólares. O magnata, homem mais rico do México, é dono do grupo de telecomunicações América Móvil, e a queda se dá pelo valor das ações de seu conglomerado.

Zhong Shanshan, fundador da Nongfu Spring, uma das maiores empresas de água engarrafada da China, perdeu 11,3 bilhões de dólares devido a flutuações no mercado e no setor de bens de consumo na China e é o quarto bilionário dentro dessa lista. Na quinta colocação, está o empresário australiano Andrew Forrest, fundador da Fortescue Metals Group, que viu sua fortuna cair em 9,5 bilhões de dólares, impactada pela volatilidade nos preços do minério de ferro e desafios no setor de mineração.