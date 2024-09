Os bastidores de Juliana Paes com homenagem em Hollywood

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Juliana Paes compartilhou alguns registros de sua visita a Hollywood, em julho, para promover a série da Netflix Pedaço de Mim. Recentemente, ela comentou os bastidores de quando recebeu a homenagem, em um dos outdoors de Los Angeles, Estados Unidos, e como lidou com a repercussão. A série, na qual é protagonista, integrou o top 10 de 73 países e ficou duas semanas consecutivas no top 1 global da plataforma.

“Foi mesmo uma homenagem e não estava contanto com isso. Fiquei sabendo que ia acontecer cinco dias antes. O convite veio assim: ‘Ju, quer ir vir para Los Angeles? Vamos colocar o outdoor de Pedaçao de Mim’. Eu falei: ‘claro! quero estar presente’. Mas eu não imaginava que iam colocar o meu nome no outdoor. Eu gosto de gente, eu gosto do público. É matéria humana. Não acredito no artista que não gosta de estar com o público. Abraçando as pessoas me sinto em casa. É como se fosse familía”.