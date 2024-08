Os bastidores de gravação da série argentina ‘Meu Querido Zelador’ no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A elogiadíssima série argentina Meu Querido Zelador, da Disney+, ganhou um cenário bem carioca na terceira temporada, lançada em julho. As gravações aconteceram em setembro do ano passado e teve como palco, além da praia, um patrimônio projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o Hotel Nacional, em São Conrado, na Zona Sul do Rio.

O hotel recebeu cerca de 100 pessoas da produção, incluindo o ator Guillermo Francella, intérprete do protagonista Eliseo, que, na trama, vem para o Brasil para participar da convenção interamericana de zeladores. Durante as gravações, funcionários do local participaram como figurantes e acabaram recebendo um cachê de R$ 200.

“O ator era bem simpático, mas o mais legal foi ver os hóspedes argentinos que já estavam no hotel. Para eles, era como se ele (Guillermo) fosse tipo o Reynaldo Gianecchini para a gente. A galera foi super atenciosa, foi um dos grupos que mais gostei de trabalhar”, comenta Brune Motta, ex-analista de eventos do Hotel Nacional, para a coluna GENTE.