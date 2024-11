Os bastidores da festa de Leonardo DiCaprio, agora ‘cinquentão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O galã Leonardo DiCaprio completa 50 anos nesta segunda-feira, 11. Por isso, decidiu antecipar a celebração e fez um festão com famosos no sábado à noite, 9. Em uma casa em Hollywood Hills, Los Angeles, Califórnia, ele recebeu nomes como Jamie Foxx, Chuck Liddell, Chris Rock, Orlando Bloom, Katy Perry, Steven Spielberg, Paris Hilton, Robin Thicke, Cara Delevingne, Tyga e Brad Pitt com a namorada Ines de Ramon. Além, claro, da modelo Vittoria Ceretti, 26 anos, com quem ele está junto desde setembro do ano passado; e do pai George, 81, que compareceu com a madrasta do ator, Peggy Farrar.

Entre os momentos especiais, um “parabéns a você” cantado por Stevie Wonder em meio à galera. A música ficou por conta do DJ Meel, que animou a galera até altas horas da madrugada. Um bolo e champanhe Telmont completaram a celebração. Nenhuma filmagem do interior da festa vazou – ao menos, até agora -, embora paparazzi tenham registrado os convidados em seus carros assim que chegavam. Para a privacidade dos presentes, os celulares tiveram adesivos colados nas câmeras.