Os artistas imperdíveis em destaques na ArtRio, feira de arte do Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Rio de Janeiro recebe até este domingo, 29, a 14ª edição da Feira de Arte do Rio (ArtRio). O evento, um dos maiores do setor no país, acontece na Marina da Glória, na Zona Sul, mas conta também com uma agenda em diferentes cantos da cidade, incluindo exposições, visitas guiadas e encontros com artistas renomados de diversas regiões.

O programa Brasil Contemporâneo, voltado para artistas residentes fora do eixo Rio-São Paulo, traz nomes como José Patrício e Ramsés Marçal, de Pernambuco, e o coletivo MAHKU (Movimento dos Artistas Huni Kuin), do Acre. “Queremos trazer artistas de todas as regiões do país e mostrar a pluralidade da produção artística brasileira. É importante que o público reconheça a riqueza que temos no país, com artistas inspiradores e que traduzem em suas obras nossa história como sociedade e nação”, comenta Brenda Valansi, presidente da ArtRio.

O segmento Solo exibe projetos individuais de artistas como Thiago Neves, Alberto Pitta e Rommulo Vieira Conceição. Já o programa MIRA tem o foco na videoarte, com curadoria de Jeniffer Inacio, e terá a presença de diversos artistas nacionais e internacionais, como o brasileiro Jonathas de Andrade, o colombiano Iván Argote, o norte-americano Charles Atlas, entre outros.

A coluna GENTE separou alguns destaques em exibição. Confira a seguir.