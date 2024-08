Olivia Rodrigo, o nome que animou fãs do Lollapalooza

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cantora norte-americana Olivia Rodrigo, 21 anos, deve se apresentar no Brasil, pela primeira vez, em março ou abril de 2025. Além de Olivia, são esperados Shawn Mendes e Alanis Morissete.

As informações, divulgadas pelo jornalista José Norberto Flesch, agitaram os fãs da cantora. Muitos acreditam que a artista vai se apresentar no festival Lollapalooza 2025, que acontecerá em São Paulo, no fim de março. No entanto, a confirmação só vira na terça-feira, 3, quando será anunciada a line-up do evento.

Nascida em 2003 na Califórnia, Estados Unidos, a cantora e atriz Olivia Rodrigo estrelou produções da Disney, como High School Musical: The Musical: The Series, mas ganhou destaque mundial na música. Seu primeiro single, Drivers license, lançado em 2021, tornou-se um fenômeno, alcançando o topo das paradas de sucesso em diversos países.

Com um estilo que mistura pop, indie e elementos do rock, Olivia é frequentemente comparada a artistas como Taylor Swift. Em 2022, a cantora recebeu sete indicações no Grammy e ainda foi eleita a Mulher do Ano pela Billboard.