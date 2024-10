O voto de Gloria Gaynor nas eleições americanas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gloria Gaynor vai se apresentar na noite desta sexta-feira, 20, no Rock in Rio. Enquanto a cantora se apresenta no Palco Sunset, os Estados Unidos encaram uma das maiores eleições do últimos tempos com a atual vice-presidente, Kamala Harris, e o ex-líder da Casa Branca Donald Trump em uma disputa acirrada. Ao ser questionada sobre pela coluna GENTE sobre sua escolha nas urnas, Glória preferiu ficar em cima do muro. “Nós temos o voto secreto nos Estados Unidos, e eu gosto disso. Eu mantenho o meu voto em segredo porque eu não quero afastar ninguém das suas próprias crenças ou algo do tipo. Mas eu vou tentar votar nas pessoas que vão fazer o melhor pelo país, porque eu entendo que se a nação cair, eu caio junto com ela”.

Apesar de ter um grande público LGBTQIAPN+, a norte-americana não quis comentar sobre os ataques homofóbicos do republicano e preferiu falar que vota por quem une o país. “O bom para o país são as pessoas unidas, amando e cuidando umas das outras. Deus deu uma única regra e vale para todos”. Mesmo sem endossar nenhum dos candidatos, a artista aproveitou para comentar que apoia o movimento “all lives matters”, fala clássica de Trump.