O vídeo com Neymar compartilhado por Kim Kardashian

Kim Kardashian compartilhou nas redes sociais alguns momentos de seu filho Saint West, 7, fã de futebol, com Neymar Jr. Nesta terça-feira, 25, eles assistiram ao jogo do Paris Saint-Germain contra o Al-Nassr, em Osaka, no Japão. A celebridade registrou o momento em que o pequeno tietava o atacante no estádio e recebia uma camisa autografada pelo jogador brasileiro. Kim também publicou um vídeo em que seu filho dança funk com Neymar. Ele ensinava a coreografia da música Parado no Bailão para Saint. Além de Neymar, o filho de Kim também se encontrou com Cristiano Ronaldo.

