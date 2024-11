Fim da escala 6×1: quem é o vereador que criou o movimento

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A discussão sobre o fim da escala de trabalho 6×1, quando uma pessoa trabalha seis dias e folga um, dominou as redes sociais desde a apresentação da Proposta de Emenda a Constituição (PEC) pela deputada Erika Hilton (PSol-SP). Na justificativa, a parlamentar cita uma petição pública online criada pelo Movimento Vida Além do Trabalho (VAT), liderado Rick Azevedo, vereador recém-eleito pelo PSol no Rio de Janeiro, com mais de 29 mil votos. Natural do Tocantins, Ricardo Azevedo mora há cerca de dez anos no Rio e ficou conhecido quando publicou um vídeo no TikTok relatando a rotina exaustiva de trabalho em uma farmácia. “Eu não tenho filho, não tenho marido, sou sozinho e não consigo fazer as coisas, imagina quem tem tudo isso e casa para cuidar. A pessoa se doa para a empresa seis dias por semana e só tem um dia para folgar, isso para ganhar um salário mínimo”, desabafou Rick em uma das publicações feitas em 2023. Os vídeos rapidamente viralizaram, motivando-o a criar o VAT. A petição pública, que já soma mais de 2,4 milhões de assinaturas, pede que o Congresso Nacional reveja a carga horária de trabalho na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).