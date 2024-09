O valor milionário que SBT deve a empresa de alimentos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O SBT foi condenado pela Justiça de São Paulo a indenizar em mais de 1 milhão de reais uma empresa responsável pelos lanches servidos nos intervalos das gravações dos programas de auditórios por quase cinco anos. No processo ao qual a coluna GENTE teve acesso, a F4F Alimentos afirma que tinha um contrato com a emissora fundada por Silvio Santos até julho de 2020, mas esta pediu de volta o espaço onde ficava a lanchonete em novembro de 2019, “sem fundamento razoável”.

Ainda segundo o documento, em dezembro, a empresa alegou que a emissora teria criado novas exigências, que não estavam no acordo inicial, e impedido os empregados da lanchonete de entrarem no local. Na decisão, o juiz Mario Sergio Leite determinou que a autora da ação retirasse os equipamentos, móveis e utensílios da sede do SBT no prazo de 30 dias. Já o valor da indenização, que na fase de sentença era de 250 mil reais, ficou em 1,2 milhões de reais, definido a partir do laudo pericial, que considerou o valor “a título de faturamento líquido para fins de apuração do quanto devido”.

Procurado, o SBT através de sua assessoria informa que tem um recurso em andamento no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).