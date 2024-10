O único atleta na lista dos mais ricos dos Estados Unidos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A lenda da NBA, liga de basquete norte-americana, Michael Jordan, é o primeiro e único atleta profissional a entrar na lista da Forbes 400, que reúne as pessoas mais ricas dos EUA. O ex-jogador ocupa a 385ª posição no ranking dos mais ricos dos EUA, com uma fortuna de 3,5 bilhões de dólares (19,2 bilhões de reais). O patrimônio teve um aumento líquido de 500 milhões de dólares (2,7 bilhões de reais) desde a última comparação, em 2023. Isso se deu pelo faturamento de 1,82 bilhão de reais em royalties sobre sua linha de material esportivo produzida pela Nike.

Considerado por muitos o melhor de todos os tempos, Michael Jordan foi o jogador mais bem pago da NBA duas vezes ao longo de 15 anos de carreira, mas sempre esteve no topo do ranking. No período em que esteve dentro de quadros, os seus salários totalizaram 90 milhões de dólares (495 milhões de reais). O que mostra que a maior parte da sua fortuna vem dos patrocínios e empreendimentos fora do basquete.

No pódio da lista estão Elon Musk, em primeiro lugar com 244 bilhões de dólares (1,34 trilhão de reais) vindos da Tesla e Space X, seguido por Jeff Bezos, em segundo lugar com 197 bilhões de dólares (1,08 trilhão de reais) da Amazon, e Mark Zuckerberg, com 181 bilhões de dólares (995 bilhões de reais) devido a Meta, que engloba Facebook, Instagram e WhatsApp.