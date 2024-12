O último pedido de Antonio Cícero a Marina Lima

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marina Lima, 69 anos, revelou o último pedido feito por Antonio Cícero, seu irmão, antes de morrer. O poeta morreu em outubro, na Suíça, aos 79 anos. Ele sofria do mal de Alzheimer e se submeteu a eutanásia. Em uma publicação no Instagram, a cantora informou que o irmão tinha o desejo de ser homenageado na Academia Brasileira de Letras (ABL), da qual fez parte desde 2017, e que a vontade será realizada no dia 12 de dezembro. “Cícero gostava muito do ambiente da Academia, fez amigos verdadeiros lá, pessoas que tinha prazer de encontrar. Então, planejo um recital que celebre isso, incluindo lindas canções nossas”, começou a artista.

Segundo Marina, antes da sua apresentação haverá um pronunciamento de Merval Pereira, presidente da Academia, além da leitura de textos escolhidos por Antonio Cícero. “Na minha parte da homenagem, contarei também com Rosiska Darcy de Oliveira e Eduardo Giannetti, dois grandes amigos do Cícero da Academia. Pedi aos dois para estarem comigo. É desta maneira simples e profunda que desejo homenagear a memória do meu irmão e sua passagem como membro dessa ilustre Academia”, completou.