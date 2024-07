O tumulto de Lady Gaga em Paris na véspera da abertura dos Jogos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Camuflada com uma jaqueta de couro, capuz, boné e óculos, Lady Gaga causou tumulto na porta do hotel em que está hospedada em Paris. A estrela é aguardada na Cerimônia de Abertura da Olimpíada, nesta sexta-feira, 26. Ela distribuiu alguns autógrafos para os fãs que lotavam as ruas, já cercadas com grades de segurança. Gaga deve cantar ao lado de Céline Dion o clássico La Vie en Rose, de Édith Piaf. Ambas escolherem ficar no Le Royal Monceau, patrocinador premium dos Jogos, e uma das hospedagens mais famosas da cidade. O local é avaliado em cinco estrelas e tem diárias de até 25 mil reais para este fim de semana.

Essa não seria a primeira vez de Lady Gaga cantando a música. Em 2018, a artista fez uma versão da faixa para o filme Nasce Uma Estrela. Antes, ela já havia feito um cover de La Vie en Rose, e foi por meio desta apresentação, vista por Bradley Cooper, seu parceiro e diretor do longa, que conseguiu o papel. Céline também já apresentou a canção diversas vezes. Ela é natural de Charlemagne, localizada em Quebéc, e tem o francês como sua língua materna.