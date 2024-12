O teor da carta de Eduardo Suplicy a Lula após cirurgia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) foi ao hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para fazer um exame de rotina e aproveitou para enviar uma carta a Lula, que faz um procedimento cirúrgico para conter uma hemorragia intracraniana, resultado da queda no banheiro há dois meses. Em novembro, Suplicy anunciou estar curado de um câncer linfático. “Fiquei triste em saber que ele estava internado, mas feliz com as boas notícias de seu restabelecimento”, escreveu o deputado em seu perfil do Instagram.

A carta ao presidente também será seu discurso na apresentação sobre transição do Bolsa Família para a Renda Básica de Cidadania. “O primeiro fato foi há exatos 20 anos, quando no dia 8 de janeiro de 2004 você promulgou a Lei da Renda Básica em seu primeiro mandato como presidente. O segundo fato mais importante irá acontecer na sessão de quinta-feira no Conselhão, no primeiro evento público que participo depois da minha cura de um linfoma, quando iremos propor um o caminho para se garantir a todas as brasileiras e brasileiros o direito a uma renda básica digna, universal e incondicional”, disse. Por fim, desejou uma rápida melhora a Lula para “conversar sobre essa caminhada tão bonita que a proposta de Renda Básica de Cidadania faz no Brasil, o primeiro país do mundo a ter uma lei aprovada por todos os partidos do Congresso Nacional”.

