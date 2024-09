O significado de Samuel de Assis como o escritor Machado de Assis

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um novo mural do projeto Negro Muro foi inaugurado na parede da Academia Brasileira de Letras – ABL, no Centro do Rio de Janeiro, na segunda-feira, 23. Na data, o ator Samuel de Assis se caracterizou como o grande escritor brasileiro e fundador da ABL, Machado de Assis, para a leitura de um trecho do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas.

“Sempre tive o sonho de fazer Machado, porque aprendi a gostar de literatura por causa dele. A minha madrasta tinha uma coleção do escritor e comecei a ler. Ele sempre foi o ‘bruxo’ da minha vida, por ser uma figura muito forte e importante para a cultura brasileira. Amei poder viver o Machado, a convite do Rajão, em meio à inauguração do painel em homenagem ao escritor. Mas, meu sonho ainda é fazer o Machado em algo muito maior, como um filme ou série, onde eu possa retratar ele exatamente como ele era”, relata Samuel.

Assinado pelo artista Cazé, o mural apresenta um retrato do escritor, fruto de um grande trabalho de pesquisa capitaneada pelo desenvolvedor do projeto, Pedro Rajão, que rendeu um painel com ricas imagens e referências ao trabalho e vida de Machado. A arte demorou seis dias para ser executada e tem 18 m de altura.

Entre as personalidades negras retratadas pelo projeto Negro Muro em vários pontos do Rio de Janeiro estão Ruth de Souza, Zezé Mota, João Cândido, Lima Barreto, Alcione e Pixinguinha.