O segredo do superidoso com físico de ‘jovem’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Wojciech Węcławowicz, um polonês septuagenário, viralizou nas redes sociais ao compartilhar sua condição física e rotina. Após se aposentar da profissão de educador, o professor de ginástica caiu em uma rotina com poucas atividades, o que o levou a perder massa muscular, energia e saúde. Porém, segundo ele relata em comentários no perfil do Instagram, recebeu incentivo e apoio do filho, Tomasz, 40, para iniciar uma vida ‘fitness’ e estabelecer um treino adequado para ele.

Após anos de regimes de treino e planos alimentares, Wojciech se tornou uma inspiração para internautas de todo o mundo. Atualmente, ele conta com 484 mil seguidores no Instagram e publica diversos vídeos mostrando sua mudança física. Em fotos de quando tinha 63 anos ele possuia uma barriga protuberante, hoje porém, ostenta músculos e abdominais definidos, além de diversos movimentos que muitos jovens não realizam, como saltos e exercícios de calistenia.

“Tenho setenta anos e não vou diminuir meu ritmo. Graças à hábitos saudáveis e atividades físicas regulares, eu alcancei um físico que eu poderia apenas sonhar em ter anteriormente”, escreveu Węcławowicz, em uma publicação. A mulher do ‘superidoso’, Iwona, 64, também mantém uma rotina ‘fitness’ inspirada no companheiro. Ela perdeu cerca de 20 kg desde que começou a nova rotina. “Minha transformação não é apenas sobre mudar meu corpo, mas o mais importante é moldar uma nova identidade. Em vez de evitar várias situações ou atividades, tento agora experimentar mais, o que afeta a forma como me vejo a mim e às minhas possibilidades”, escreveu Iwona.