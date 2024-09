O que Tony Ramos diz se contrato com TV Globo não for renovado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Foi um susto daqueles. Há três meses, Tony Ramos, 76 anos, precisou se submeter a duas intervenções em razão de um hematoma na cabeça. Mas já voltou à ativa, e com tudo, na peça O que Só Sabemos Juntos, sobre um casal de meia-idade à beira do colapso da vida a dois, contracenando com Denise Fraga. “Entre a primeira e a segunda intervenção, tive uma convulsão. Depois, fui para casa e fiquei cinquenta dias quieto. O velho aqui estava doido para estar em cima de um palco de novo”, disse a VEJA. Em outubro, ele deve se sentar à mesa com a direção da TV Globo para definir o futuro de seu contrato, o que não o angustia, mesmo diante da crescente leva de veteranos dispensados. “Nunca acreditei em tapinha nas costas e não tenho medo de perder contrato. Gente, são sessenta anos lá, e não seis”, comenta o ator, que prefere deixar a roda do destino se encarregar do desfecho. “Se porventura acabar, vou andar por aí.”

Publicado em VEJA de 30 de agosto de 2024, edição nº 2908