O que Ralf Schumacher ouviu de filho ao se assumir gay

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao publicar uma foto com o namorado, o francês Etienne Schmidt, 49 anos, o ex-piloto de Fórmula 1, Ralf Schumacher, 49, despontou como raro representante do esporte movido a gasolina e testosterona a sair do armário. “A coisa mais linda da vida é quando você tem o parceiro certo ao seu lado, com quem pode dividir tudo”, escreveu na legenda de uma foto com o companheiro. A publicação encerrou de uma vez por todas os rumores depreciativos que por anos acompanharam a vida íntima de Ralf, que hoje atua como comentarista esportivo. O irmão de Michael Schumacher foi casado por catorze anos com Cora Schumacher, com quem teve um filho, David, 22, também piloto, que correu para defender o pai: “Não importa se (seu par) é homem ou mulher, apoio você 100%”, escreveu o jovem.

Publicado em VEJA de 19 de julho de 2024, edição nº 2902