O que motivou Arnold Schwarzenegger a marcar volta ao Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, 77 anos, vem ao Brasil em 2025 para palestrar no festival de investimentos Expert XP, marcado para o segundo semestre do ano em São Paulo. Arnold deve participar do evento para falar sobre sua trajetória no setor público e privado, já que também é empresário.

Ele imigrou da Áustria para os Estados Unidos em 1968 e se tornou um sucesso depois de participar de filmes de ação de sucesso como O Exterminador do Futuro (1984) e O Predador (1987). Além de Hollywood, o artista ganhou notoriedade depois de ser eleito o melhor fisiculturista do mundo aos 20 anos, vencendo cinco vezes o prêmio Mr Universo e sete vezes o Mr Olympia, a premiação de fisiculturismo mais importante do mundo.