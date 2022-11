O que houve com a aparência de Zac Efron

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ídolo teen da geração de 2010, o galã de Hollywood Zac Efron, protagonista da série de filmes High School Musical, tem surpreendido os fãs de longa data pelas mudanças na aparência. Aos 35 anos, fez mudanças radicais no rosto, no corpo e no corte de cabelo.

No meio do ano, o ator norte-americano apareceu com o queixo diferente, com uma demarcação mais saliente, como resultado de uma possível harmonização facial. Perguntado, ele assim explicou a mudança no rosto: “Eu caí da escada e quebrei o meu maxilar. Então, precisei fazer uma cirurgia para colocá-lo de volta ao lugar”. Já mais recentemente, Efron surgiu num visual ainda mais inusitado (a julgar pela foto acima). O corte de cabelo e corpo mais fortalecido têm a ver com as filmagens de The Iron Claw.