O que há de curioso na nova namorada de Javier Milei

Seja pelas polêmicas em que está sempre metido na condução da Casa Rosada, seja pela vida privada, que não perde a oportunidade de tornar pública, Javier Milei, 53 anos, não dá trégua aos holofotes. A última do argentino, que nunca se casou e não tem filhos, foi assumir um novo romance nas redes, seu meio preferencial. Depois de quatro meses de solteirice, após o término com a comediante Fátima Flórez, sua escolhida é a ex-­vedete Amalia Yuyito González, 64, que apresenta um programa de variedades na TV. Um detalhe da biografia da amada da vez logo movimentou a cena política — ela já se relacionou com Carlos Menem, morto em 2021, ex-presidente egresso do mesmo peronismo que atiça a metralhadora verbal de Milei. Mas passado é passado, e ele seguiu em frente. “Minha namorada”, postou embaixo de uma foto juntos. E Amalia compartilhou: “Saída de sexta com meu namorado”. Tudo romanticamente embalado ao ritmo de Love Is in the Air.

Publicado em VEJA de 30 de agosto de 2024, edição nº 2908