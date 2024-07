O que Geraldo Luís, da RedeTV!, foi fazer nos Estúdios Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Geraldo Luís, apresentador do programa Geral do Povo, da RedeTV!, esteve nesta quarta-feira, 17, nos Estúdios Globo, no Rio. suas postagens nas redes sociais logo atiçaram a curiosidade de seguidores em saber o motivo para esta inusitada visita à concorrência. “Mãe, tô na Globo!”, escreveu ele no seu perfil do Instagram. Informação posteriormente confirmada pela coluna GENTE, Fábia Oliveira, do Metrópoles, revelou que Geraldo foi um dos convidados do Que História é Essa, Porchat?, comandado por Fábio Porchat no GNT. O programa ainda não tem data para ir ao ar.