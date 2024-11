O que fez Rodrigo Santoro ir às lágrimas em novo trabalho de dublagem

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Considerada a maior animação brasileira já produzida, Arca de Noé foi vendida para 70 países e chega aos cinemas brasileiros na quinta-feira, 7. O longa conta com um time de estrelas na dublagem, incluindo Rodrigo Santoro, Marcelo Adnet e Alice Braga nos papéis principais. No filme, os ratinhos Tom (Adnet) e Vini (Santoro), inspirados em Vinicius de Moraes e Tom Jobim, conseguem embarcar na arca antes do dilúvio. A trama é norteada pelas músicas do álbum A Arca de Noé, sucesso de Vinicius. Em letras como “Era uma casa/ Muito engraçada/ Não tinha teto/ Não tinha nada”, e “Lá vem o pato/ Pata aqui, pata acolá”, presentes no imaginário coletivo brasileiro, as quais o poeta reuniu na primeira edição do livro A arca de Noé.

Na pele de Vini, Rodrigo celebra a oportunidade de trazer a obra de Vinicius para as novas gerações. Pai de Nina, de 7 anos, e Cora, de 2 meses, ambas do casamento com Mel Fronckowiak, Rodrigo conta que não conteve as lágrimas ao dar voz a canções como Valsa Para Uma Menininha. “Menininha me tocava e, agora, escuto e compreendo. Sou pai de duas filhas e me emociono de outra forma, então sinto uma gratidão enorme por estar fazendo parte desse projeto. ‘Eu só quero você a três palmos do chão’, agora entendo o que isso quer dizer de uma outra perspectiva. Não dá nem pra descrever a importância que isso tem para mim pessoalmente”.