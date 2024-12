O que é a síndrome de fim de ano ou ‘dezembrite’, típica dessa época

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

As luzes de Natal de dezembro sempre vêm acompanhadas não só de Papai Noel e panetone, mas também das retrospectivas do ano, avaliação de metas estabelecidas para o ano e aquela sensação de que depois do dia 31 tudo vai acabar. O problema é que, com esta checagem, podem surgir cobranças e decepções por não ter cumprido o que foi determinado. Pois saiba que esse desconforto emocional tem nome: síndrome de fim de ano ou “dezembrite”. De acordo com a psicanalista Andréa Ladislau, por ser uma época turbulenta, com confraternizações e corrida para garantir presentes de Natal combinadas com o trabalho, os níveis de ansiedade, estresse e tristeza podem se agravar neste período.

“Em um mês onde, naturalmente, já existe uma cobrança velada de que precisamos ser felizes a todo momento, sorrir sempre, estar de bem com a vida com todos, saboreando o espírito natalino sem direito a demonstrar tristeza, ressentimentos ou dor, certamente, a tendência a depressão virá com força maior, metendo o pé na porta e escancarando o desconforto emocional”, analisa Ladislau, indicando que tudo pode voltar ao normal em janeiro ou não. “Se for diagnosticada e tratada de imediato, do contrário, poderá causar adoecimento psíquico para os próximos 365 dias”.

Mas nem tudo está perdido. Para entrar com o pé direito no ano novo, a psicanalista recomenda cuidados. “Dê menos importância para falas inconvenientes em ambientes familiares; não finja grande felicidade só para agradar as pessoas; tenha coragem de dizer não, quando for necessário; culpabilize-se menos quando não se der conta de oferecer presença; mantenha sua rotina de terapia, mesmo que diminua a frequência; não saia da linha com sua organização, planejamento e esquema de alimentação, de sono e de exercícios físicos antes das festas principais”.

Publicidade