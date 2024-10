O que diz Sasha sobre o documentários ‘Para sempre paquitas’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sasha Meneghel, mesmo com o trabalho na marca de roupas Mondepars, assistiu de perto a série Para Sempre Paquitas, lançada no Globoplay, sobre as ajudantes de palco de Xuxa. O projeto resgata, em cinco episódios, histórias de bastidores, viagens, shows e programas de TV de Xuxa e Paquitas de todas as gerações, expondo as cobranças vividas pelas assistentes. “Eu acompanhei algumas coisas de longe. Uma das minhas melhores amigas está dirigindo, a Luma (Luma Antunes, assistente de direção no doc) e ela me conta um pouquinho. Ela também foi paquitinha, porque dançou com a minha mãe mais nova, foi assim que eu conheci ela inclusive. E é muito bonito, muito especial ver tantas pessoas envolvidas com muito amor, não só no caso a história da minha mãe, mas tudo em volta”.